Михаил Кукушкин с победы стартовал на прощальном Almaty Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин с победы стартовал на хардовом турнире категории ATP 250, который проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 389-е место в мировом рейтинге, получил wild card, то есть специальное приглашение от организаторов. В первом круге ему противостоял грек Стефанос Сакелларидис - 133-я ракетка мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился минимальные два сета, каждый завершился на тай-брейке. Кукушкин одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время казахстанец выполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге Кукушкин встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (седьмой сеяный) и американцем Александром Ковачевичем.

Almaty Open - прощальный турнир для казахстанца. Ранее он анонсировал завершение профессиональной карьеры.

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