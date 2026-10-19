Рыбакина потеряла часть рейтинговых очков и преимущества над Соболенко
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила одиночный и парный мировые рейтинги по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.
Лидером в одиночном разряде осталась Елена Рыбакина. Казахстанка пропустила турнир WTA 1000 в Ухане из-за травмы и не боролась за дополнительные рейтинговые баллы. В обновленной версии рейтинга у нее сгорело 500 очков за прошлогодний титул в Нинбо, который она планирует защищать.
Таким образом, перед стартом на хардовом турнире WTA 500 в Китае у Рыбакиной 9196 баллов в мировом рейтинге. Отрыв от белоруски Арины Соболенко сократился - у нее 7550 очков. Тройку замыкает россиянка Мирра Андреева (6306).
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поднялась на 13 позиций и теперь занимает 66-е место.
В парном разряде Анна Данилина сохранила седьмую строчку. Лидирует по-прежнему чешка Катерина Синякова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2444631-rybakina-poteryala-chast-reytingovyh-ochkov-i-preimushchestva-nad-sobolenko/
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