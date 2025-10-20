Александр Бублик с победы стартовал на престижном турнире в Австрии
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик одержал победу в первом круге хардового турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 16-е место в мировом рейтинге и получившего восьмой номера посева, был 75-я ракетка планеты чилиец Алехандро Табило.
Противостояние продлилось два сета и завершилось победой Бублика с итоговым счетом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Александр совершил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет против победителя противостояния между аргентинцем Франсиско Серундоло и американцем Алексом Михельсеном.
Напомним, ранее Бублик узнал позицию в обновленном мировом рейтинге ATP.
