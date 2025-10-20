Александр Бублик узнал место в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик сохранил за собой 16-ю позицию в мировом рейтинге ATP.

Еще один представитель казахстанской сборной Александр Шевченко, напротив, потерял восемь позиций и теперь располагается на 99-м месте.

Звание первой ракетки планеты сохраняет испанский теннисист Карлос Алькарас. На втором месте находится итальянец Янник Синнер. Топ-3 замыкает представитель Германии Александр Зверев.

В парном разряде на первой строчке остаётся Ллойд Гласспул из Великобритании.

Ранее мы рассказывали, что лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина улучшила позицию в мировом рейтинге.

