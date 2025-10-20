Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после завоевания десятого титула в карьере

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась на две строчки и теперь занимает седьмое место в мировом рейтинге. В минувший уикенд казахстанка стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. Этот титул стал 10-м в карьере Рыбакиной.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла семь позиций и теперь является 76-й ракеткой планеты.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. На второй позиции находится полька Ига Швентек. Замыкает топ-3 лучших теннисисток мира американка Коко Гауфф.

Лучшая казахстанская "парница" Анна Данилина сохранила за собой 13-е место в дабл-рейтинге. Первой ракеткой планеты в парном разряде продолжает оставаться чешка Катерина Синякова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.