Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после завоевания десятого титула в карьере
Опубликовано:
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась на две строчки и теперь занимает седьмое место в мировом рейтинге. В минувший уикенд казахстанка стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. Этот титул стал 10-м в карьере Рыбакиной.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла семь позиций и теперь является 76-й ракеткой планеты.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. На второй позиции находится полька Ига Швентек. Замыкает топ-3 лучших теннисисток мира американка Коко Гауфф.
Лучшая казахстанская "парница" Анна Данилина сохранила за собой 13-е место в дабл-рейтинге. Первой ракеткой планеты в парном разряде продолжает оставаться чешка Катерина Синякова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2299278-elena-rybakina-podnyalas-v-mirovom-reytinge-posle-zavoevaniya-desyatogo-titula-v-karere/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах