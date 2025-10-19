Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA 500 в Китае

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в финале турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей девятое место в мировом рейтинге и получившей третий номер посева, была 10-я ракетка планеты и четвертая сеяная россиянка Екатерина Александрова.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой Рыбакиной с итоговым счетом 3:6, 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте два часа. За это время Рыбакина совершила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.

Таким образом, первая ракетка Казахстана стала победительницей турнира и заработала 500 очков. После обновления мирового рейтинга она поднимется на две строчки и станет седьмой ракеткой планеты.

Для казахстанки это второй титул в нынешнем сезоне и десятый в карьере. В мае она стала чемпионкой грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге. На харде Рыбакина не брала трофеев с февраля 2024 года, когда стала сильнейшей в Абу-Даби (ОАЭ).

