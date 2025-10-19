Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев стал чемпионом турнира Almaty Open — 2025
Вторая ракетка России в мужском одиночном разряде Даниил Медведев одержал победу в финальном матче хардового турнира категории ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником россиянина, занимающего 14-е место в мировом рейтинге, был 41-я ракетка планеты француз Корентен Муте.
Встреча продлилась три сета и завершилась победой Медведева с итоговым счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 38 минут. За это время россиянин успел совершить восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Француз же сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
Медведев завоевал 21-й трофей в карьере и первый с мая 2023 года, прервав шестиматчевую серию поражений в финалах. За победу он заработал 250 рейтинговых очков и $160 550 призовых.
