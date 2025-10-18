jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера

      Опубликовано:

      Сербский теннисист Новак Джокович
      Новак Джокович. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

      Серб Новак Джокович в 18-й раз в карьере прошел отбор на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

      38-летний спортсмен, занимающий пятое место в мировом рейтинге, третьим квалифицировался на данные соревнования в 2025 году. Ранее это удалось испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру — первой и второй ракеткам мира соответственно.

      Джокович восьмой раз подряд пробился на Итоговый турнир ATP. Впервые он сыграл на нем в 2007 году в 20-летнем возрасте. Единственный раз серб не смог пройти отбор в 2017-м — из-за травмы.

      Теперь Джокович делит рекорд по числу попаданий на Итоговый турнир ATP со швейцарцем Роджером Федерером — по 18. При этом серб — самый титулованный теннисист в истории этих соревнований (семь побед).

      В прошлом году Джокович пропустил Итоговый турнир ATP из-за травмы. Тот розыгрыш стал первым с 2001 года, в котором не приняли участие представители "Большой тройки" (Джокович, Федерер и Рафаэль Надаль).

      Итоговый турнир ATP пройдет 9-16 ноября в итальянском Турине. Сохраняется вероятность того, что Джокович вновь не сможет выступить из-за проблем со здоровьем. В субботу он снялся в матче за третье место выставочных соревнований "Six Kings Slam" в Саудовской Аравии. Серб проиграл первый сет на тай-брейке американцу Тейлору Фритцу (4:7), после чего отказался от продолжения борьбы.

      Победу на турнире в Эр-Рияде в итоге одержал Синнер. В финале он обыграл Алькараса со счетом 6:2, 6:4.

      Именно итальянец является действующим чемпионом Итогового турнира ATP. В прошлом году в решающем матче он победил Фритца.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

