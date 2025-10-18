Определился соперник Даниила Медведева по финалу Almaty Open – 2025

Французский теннисист Корентен Муте стал вторым финалистом хардового турнира категории ATP 250, который проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 41-е место в мировом рейтинге, получил на соревнованиях восьмой номер посева. В полуфинале он встретился с американцем Алексом Михельсеном – 36-й ракеткой мира и шестым сеяным.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Муте со счетом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.

Француз поборется за титул с россиянином Даниилом Медведевым, который занимает 14-е место в мировом рейтинге и посеян под вторым номером. Ранее бывшая первая ракетка мира выбил в полуфинале австралийца Джеймса Дакворта.

Решающий матч Almaty Open пройдет 19 октября и начнется не ране 15:00. До этого определятся чемпионы в парном разряде, где титул оспорят немцы Якоб Шнайттер и Марк Вальнер и французы Тео Аррибаже и Альбано Оливетти.

