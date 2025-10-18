Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал Almaty Open

Бывший лидер мирового рейтинга в мужском одиночном разряде россиянин Даниил Медведев вышел в финал хардового турнира ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, получил на соревнованиях в Казахстане второй номер посева. В полуфинале его соперником стал австралиец Джеймс Дакворт — 138-я ракетка мира, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился максимальные три сета. Медведев проиграл первый на тай-брейке, но в итоге добился волевой победы со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.

В финале россиянин сыграет с победителем противостояния между американцем Алексом Михельсеном и французом Корентеном Муте — шестым и восьмым номерами посева соответственно.

Для Медведева это будет второй финал в сезоне. В июне он боролся за титул на траве в Галле, но уступил казахстанцу Александру Бублику.

Всего в активе россиянина, который ранее возглавлял мировой рейтинг, 20 трофеев на уровне ATP-тура, в том числе одна победа на турнире Большого шлема (US Open 2021 года).

