"Второй дом": австралийский теннисист тепло высказался о Казахстане и Алматы
Австралийский теннисист Джеймс Дакворт поделился впечатлениями от пребывания в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию.
Спортсмен, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, выступает на турнире ATP 250 в Алматы. В основную сетку он пробился через квалификацию и уже дошел до полуфинала, выбив в том числе третьего сеяного итальянца Флавио Коболли.
Единственный раз до финала на уровне ATP Дакворт добрался тоже в Казахстане. В 2021 году он уступил в решающем матче соревнований, которые тогда проходили в Астане.
"Мне нравится выступать в Казахстане: условия подходят моему стилю, мяч высоко отскакивает, а играть в зале я люблю. Турнир прекрасно организован, и я действительно ощущаю себя в Алматы как дома. Да, [Казахстан] похож на мой второй дом. Здесь удивительная атмосфера и потрясающий турнир", — сказал Дакворт.
В полуфинале соперником австралийца станет Даниил Медведев — бывший лидер мирового рейтинга. На данный момент россиянин является 14-й ракеткой мира, а в Алматы он получил второй номер посева.
"На этом этапе легких оппонентов не бывает. Даниил — очень сильный соперник. Сегодня я сосредоточусь на восстановлении, а завтра выйду на корт с желанием получить удовольствие от игры и побороться за победу", — отметил Дакворт.
Полуфиналы Almaty Open запланированы на 18 октября. На следующий день пройдут финалы в парном и одиночном разрядах.
Напомним, действующий победитель турнира россиянин Карен Хачанов проиграл уже в стартовом матче и не смог защитить титул.
