Действующий чемпион Almaty Open сенсационно вылетел во втором круге

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на хардовом турнире категории ATP 250 в Алматы на стадии второго круга, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником 10-й ракетки планеты и первого сеяного турнира был немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, который занимает 98-е место в мировом рейтинге. Хачанов автоматически попал во второй круг, это был его стартовый матч на соревнованиях.

Встреча продлилась три сета и завершилась поражением россиянина с итоговым счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 21 минуту. За это время россиянин совершил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. Штруфф же сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и из девяти брейк-пойнтов завершил два.

Таким образом, Хачанов не смог защитить прошлогодний титул чемпиона Almaty Open. В обновленном рейтинге ATP спортсмен потеряет почти 250 очков.

