Еще один казахстанский теннисист вылетел на старте Almaty Open

Четвертая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов потерпел поражение на хардовом турнире ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 236-е место в мировом рейтинге, попал в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному допуску от организаторов. Его соперником по первому кругу был австралиец Ринки Хидзиката — 114-я ракетка мира, который заменил чилийца Никола Харри, снявшегося из-за проблем со здоровьем.

Матч продлился максимальные три сета, первый из них завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу Хидзикаты.

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Скатов выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из 12 брейк-пойнтов.

Хидзиката во втором круге встретится с итальянец Флавио Коболли, получившим третий номер посева. Скатов же еще предстоит выступить в парном разряде вместе со своим соотечественником Александром Шевченко.

Ранее в первом круге одиночной сетке вылетел еще один казахстанец Амир Омарханов. Из представителей республики в розыгрыше остались Шевченко и Бейбит Жукаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.