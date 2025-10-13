Разгромом завершился первый матч с участием казахстанского теннисиста на Almaty Open

Казахстанский теннисист Амир Омарханов проиграл на старте хардового турнира категории ATP 250, который проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник на соревнованиях начались матчи основной сетки. 17-летний Омарханов, занимающий 1014-е место в мировом рейтинге, получил wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

В первом круге соперником казахстанца был канадец Габриэль Диалло — 35-я ракетка мира, обладатель седьмого номера посева и финалист прошлогоднего розыгрыша.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромным поражением Омарханова со счетом 3:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время казахстанец выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

После вылета Омарханова из представителей республики в основной сетке остались Александр Шевченко, Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов. Напомним, первая ракетка Казахстана Александр Бублик изначально был заявлен на Almaty Open, но снялся из-за травм.

Что касается Диалло, то он во втором круге сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом, который в стартовом раунде обыграл француза Юго Бланше со счетом 6:3, 6:4.

