Александр Бублик улучшил положение в обновленном мировом рейтинге
Опубликовано:
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 16-е место, что является повторением его личного рекорда, установленного в сентябре этого года.
Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял две позиции и теперь занимает 91-е место в одиночном рейтинге ATP.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться испанец Карлос Алькарас. На второй строчке находится итальянец Янник Синнер. Топ-3 лучших теннисистов планеты замыкает немец Александр Зверев. В парном разряде на первом месте остаётся британец Ллойд Гласспул.
Ранее Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2296767-aleksandr-bublik-uluchshil-polozhenie-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/
