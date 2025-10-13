Александр Бублик улучшил положение в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 16-е место, что является повторением его личного рекорда, установленного в сентябре этого года.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко потерял две позиции и теперь занимает 91-е место в одиночном рейтинге ATP.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться испанец Карлос Алькарас. На второй строчке находится итальянец Янник Синнер. Топ-3 лучших теннисистов планеты замыкает немец Александр Зверев. В парном разряде на первом месте остаётся британец Ллойд Гласспул.

Ранее Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.