Елена Рыбакина узнала место в мировом рейтинге после поражения от первой ракетки планеты

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой девятую позицию. Напомним, что на турнире WTA 1000 в китайском Ухане спортсменка дошла до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко.

Белоруска в свою очередь осталась на первой строчке мирового рейтинга. Следом за ней идет полька Ига Швентек. Топ-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла шесть строчек и стала 69-й. В Ухане Путинцева выбыла уже в первом круге.

В парном разряде отечественная теннисистка Анна Данилина опустилась с 12-го на 13-е место. Лидером в этом разряде остается представительница Чехии Катерина Синякова.

