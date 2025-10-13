Юлия Путинцева неожиданно проиграла на старте третьего турнира подряд

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге хардового турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 69-е место в мировом рейтинге, была 131-я ракетка планеты украинка Юлия Стародубцева.

Встреча продлилась два сета и завершилась сенсационным поражением Путинцевой с итоговым счетом 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на хардовом корте 1 час и 39 минут. За это время вторая ракетка Казахстана совершила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных.

Таким образом, Юлия не смогла пробиться дальше первого круга уже на третьем турнире подряд. Ранее она уступила на старте на WTA 1000 в Ухане и WTA 1000 в Пекине. Добавим, что казахстанка пробилась в основную сетку турнира в Нинбо через квалификацию.

Ранее мы рассказывали, какое место занимает Путинцева в обновленном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

