Юлия Путинцева неожиданно проиграла на старте третьего турнира подряд
Опубликовано:
Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге хардового турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 69-е место в мировом рейтинге, была 131-я ракетка планеты украинка Юлия Стародубцева.
Встреча продлилась два сета и завершилась сенсационным поражением Путинцевой с итоговым счетом 4:6, 2:6.
Теннисистки провели на хардовом корте 1 час и 39 минут. За это время вторая ракетка Казахстана совершила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных.
Таким образом, Юлия не смогла пробиться дальше первого круга уже на третьем турнире подряд. Ранее она уступила на старте на WTA 1000 в Ухане и WTA 1000 в Пекине. Добавим, что казахстанка пробилась в основную сетку турнира в Нинбо через квалификацию.
Ранее мы рассказывали, какое место занимает Путинцева в обновленном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2296752-yuliya-putinceva-neozhidanno-proigrala-na-starte-tretego-turnira-podryad/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах