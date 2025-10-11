Обидчик Бублика обыграл Джоковича и установил теннисный рекорд

Теннисист Валентен Вашеро, представляющий Монако, обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Вашеро занимает 204-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку соревнований в Китае через квалификацию. Затем он одержал пять побед и выбил трех теннисистов из топ-30, в том числе первую ракетку Казахстана Александра Бублика.

В полуфинале монегаск встретился с Джоковичем, который занимает пятое место в мировом рейтинге. Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Вашеро. При этом серб испытывал физические проблемы и несколько раз обращался за медицинской помощью. Суммарно теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.

Вашеро впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Он стал самым низкорейтинговым финалистом "Мастерса" в истории тенниса. При этом монегаск уже обеспечил себе дебют в топ-100 рейтинга ATP, который будет обновлен после турнира.

Соперником Вашеро по финалу станет победитель противостояния между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешем.

