Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Прорыва добился казахстанец Александр Бублик. Первая ракетка страны в мужском одиночном разряде стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу и взял восьмой титул в карьере.

Этот триумф позволил Бублику подняться на три позиции в мировом рейтинге и занять 16-ю строчку. Данный показатель — личный рекорд спортсмена. Ранее он никогда не поднимался выше 17-й строчки.

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко дошел до полуфинала на турнире в китайском Чэнду. Этот результат позволил теннисисту отыграть восемь позиций в рейтинге ATP и подняться на 88-е место.

Лидерство в мужском одиночном разряде сохранил испанец Карлос Алькарас. Следом за ним в топ-3 идут итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. В парном рейтинге первую строчку удержал британец Ллойд Гласспул.

