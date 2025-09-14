Елена Рыбакина подвела итог очередного визита в Алматы

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в своем Instagram-аккаунте высказалась о последней поездке в Алматы, передает NUR.KZ.

Спортсменка посетила город в преддверии игр за национальную сборную на финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в китайском Шэньчжэне.

За время визита Рыбакина принимала участие в мастер-классах, пресс-конференции, общении со студентами. Также она делилась кадрами досуга, в том числе из ресторана национальной кухни.

"Рахмет, Алматы. Была очень рада вернуться. Спасибо большое за вашу поддержку и мотивацию", — написала Рыбакина в Instagram-stories.

Напомним, в ходе визита титулованная теннисистка высказалась о любви к баурсакам.

Сборная Казахстана в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг сыграет с США. Это противостояние начнется 18 сентября. В состав национальной команды, помимо Рыбакиной, вошли Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Жибек Куламбаева и Анна Данилина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.