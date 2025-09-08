Александр Бублик вернулся в топ-20 мирового рейтинга после успеха на US Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик улучшил положение и поднялся на пять строчек. На данный момент отечественный спортсмен расположился на 19-м месте в мировом рейтинге.

На этот результат повлияло выступление Бублика на последнем турнире категории Большого шлама Открытом чемпионате США. Казахстанец впервые в карьере дошел до 1/8 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Новый лидером мирового рейтинга после победы в финале US Open стал испанец Карлос Алькарас. Второй ракеткой планеты теперь стал его оппонент итальянец Янник Синнер. Замыкает тройку лидеров представитель Германии Александр Зверев.

Ранее, Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную верcию рейтинга в одиночном и парном разрядах.

