      Александр Бублик вернулся в топ-20 мирового рейтинга после успеха на US Open

      Опубликовано:

      Александр Бублик
      Александр Бублик. Фото: STEFAN ADELSBERGER/APA/AFP via Getty Images

      Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

      Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик улучшил положение и поднялся на пять строчек. На данный момент отечественный спортсмен расположился на 19-м месте в мировом рейтинге.

      На этот результат повлияло выступление Бублика на последнем турнире категории Большого шлама Открытом чемпионате США. Казахстанец впервые в карьере дошел до 1/8 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

      Новый лидером мирового рейтинга после победы в финале US Open стал испанец Карлос Алькарас. Второй ракеткой планеты теперь стал его оппонент итальянец Янник Синнер. Замыкает тройку лидеров представитель Германии Александр Зверев.

      Ранее, Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленную верcию рейтинга в одиночном и парном разрядах.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

