Бублик узнал свою позицию в мировом рейтинге перед стартом на US Open — 2025
Опубликовано:
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах накануне US Open 2025 года, передает NUR.KZ.
Последний турнир Большого шлема в сезоне стартовал в Нью-Йорке. По итогам предшествовавших ему соревнований и был обновлен рейтинг ATP.
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик сохранил 24-е место. В топ-10 также не произошло изменений. Лидером остался итальянец Янник Синнер, следом в тройке сильнейших идут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко опустился на две позиции и занял 91-е место. При этом он уже успел стартовать на US Open и потерпеть разгромное поражение.
Бублик же начнет выступление на Открытом чемпионате США 26 августа. В первом круге 23-й сеяный встретится с хорватом Марином Чиличем.
