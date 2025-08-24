Вторая ракетка Казахстана с поражения стартовал на последнем Большом шлеме в сезоне

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 89-ю строчку в мировом рейтинге, был 18-я ракетка планеты, испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Встреча продлилась три сета и завершилась поражением Шевченко с итоговым счетом 1:6, 1:6, 2:6.

Теннисисты провели на хардовом корте 1 час и 29 минут. За это время Александр совершил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни один брейк-поинт из четырех заработанных.

Таким образом, казахстанец завершил выступление на последнем в этом сезоне турнире категории Большого шлема.

