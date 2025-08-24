Рыбакина осталась в топ-10 мирового рейтинга перед стартом на US Open, Путинцева потеряла позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах перед стартом US Open 2025 года, передает NUR.KZ.

Последний в сезоне турнир Большого шлема начался в Нью-Йорке. По итогам предшествовавших ему соревнований и был обновлен рейтинг WTA.

В топ-10 женского одиночного разряда изменений не произошло. Его замыкает лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла одну позицию и откатилась на 55-е место.

Лидерство сохранила белоруска Арина Соболенко — действующая чемпионка US Open. Следом за ней идет полька Ига Швентек, замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф.

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина осталась на десятой позиции. При этом она набрала дополнительные рейтинговые очки благодаря победе на турнире WTA 250 в Кливленде.

В понедельник, 25 августа, Рыбакина и Путинцева начнут выступление на US Open. Вечером по казахстанскому времени они сыграют с американкой Хульетой Парехой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто соответственно.

