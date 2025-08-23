Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла турнир в США перед стартом US Open
Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина взяла титул на хардовых соревнованиях WTA 250 в Кливленде, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, на турнире в США выступала вместе с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт в Кливленде получил первый номер посева.
В финале Данилиной и Крунич противостояли китаянкая Цзян Синьюй и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя, которые посеяны под вторым номером.
Решающий матч продлился два сета, первый из них завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 6:4 в пользу казахстанки и сербки.
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Данилина и Крунич выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из 12 брейк-пойнтов.
Для 30-летней казахстанки это 11-й титул на уровне WTA в парном разряде. В нынешнем сезоне трофей стал вторым — в июне Данилина стала чемпионкой на траве в Истбурне вместе с чешкой Мари Боузковой.
Соревнования в Кливленде — последние для казахстанки перед стартом на US Open. Жеребьевка заключительного в сезоне турнира Большого шлема в женском парном разряде состоится позднее.
