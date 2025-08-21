Определились чемпионы исторического турнира Большого шлема с участием Рыбакиной

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори второй год подряд выиграли Открытый чемпионат США по теннису в смешанном парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Впервые в истории турнир смешанных пар в рамках этого мэйджора был организован до начала основных соревнований. В заявку попали многие лидеры мирового рейтинга в одиночном разряде, в том числе первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая в дуэте с американцем Тейлором Фритцем вылетела в стартовом круге именно от Эррани и Вавассори.

В дальнейшем итальянцы выбили из борьбы чешку Каролину Мухову и россиянина Андрея Рублева, а также американцев Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона. В финале Эррани и Вавассори встретились с третьими сеяными полькой Игой Швентек и норвежцем Каспером Руудом.

Решающий матч завершился на чемпионском тай-брейке. Итальянский дуэт одержал победу с итоговым счетом 6:3, 5:7, 10-6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.

Эррани и Вавассори второй раз подряд стали чемпионами US Open вместе. Победа в обновленном формате принесла им призовые в размере миллиона долларов (около 537 миллионов тенге по нынешнему курсу). Швентек и Рууд за выход в финал заработали 400 тысяч долларов (около 215 миллионов тенге).

Основная сетка US Open стартует 24 августа. Будут разыграны титулы в мужских и женских одиночных и парных разрядах.

