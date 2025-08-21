Определились чемпионы исторического турнира Большого шлема с участием Рыбакиной

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Определились чемпионы исторического турнира Большого шлема с участием Рыбакиной

      Опубликовано:

      Теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори
      Сара Эррани и Андреа Вавассори. Фото: Robert Prange/Getty Images

      Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори второй год подряд выиграли Открытый чемпионат США по теннису в смешанном парном разряде, передает корреспондент NUR.KZ.

      US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

      Впервые в истории турнир смешанных пар в рамках этого мэйджора был организован до начала основных соревнований. В заявку попали многие лидеры мирового рейтинга в одиночном разряде, в том числе первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая в дуэте с американцем Тейлором Фритцем вылетела в стартовом круге именно от Эррани и Вавассори.

      В дальнейшем итальянцы выбили из борьбы чешку Каролину Мухову и россиянина Андрея Рублева, а также американцев Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона. В финале Эррани и Вавассори встретились с третьими сеяными полькой Игой Швентек и норвежцем Каспером Руудом.

      Решающий матч завершился на чемпионском тай-брейке. Итальянский дуэт одержал победу с итоговым счетом 6:3, 5:7, 10-6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.

      Эррани и Вавассори второй раз подряд стали чемпионами US Open вместе. Победа в обновленном формате принесла им призовые в размере миллиона долларов (около 537 миллионов тенге по нынешнему курсу). Швентек и Рууд за выход в финал заработали 400 тысяч долларов (около 215 миллионов тенге).

      Основная сетка US Open стартует 24 августа. Будут разыграны титулы в мужских и женских одиночных и парных разрядах.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.