Рыбакина и первая ракетка США проиграли на историческом турнире Большого шлема за миллион долларов

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина неудачно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

Впервые в истории турнир смешанных пар в рамках этого мэйджора организован до начала основных соревнований. В заявку попали многие лидеры мирового рейтинга в одиночном разряде, в том числе Рыбакина, являющаяся десятой ракеткой планеты. Она выступала в дуэте с американцем Тейлором Фритцем — четвертым номером рейтинга ATP.

Пара казахстанки и представителя США получила второй номер посева. В первом круге им противостояли итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори — четвертая и 13-я ракетки мира в парном разряде соответственно.

Сеты в турнире смешанных дуэтов играются до победы в четырех геймах. Эррани и Вавассори оказались сильнее Рыбакиной и Фритца со счетом 4:2, 4:2. Теннисисты провели на корте 42 минуты.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителями матча между американским дуэтом Винус Уильямс и Райли Опелки и чешкой Каролиной Муховой и россиянином Андреем Рублевым.

Рыбакина и Фритц позднее выступят в индивидуальном турнире, который стартует 24 августа. За участие в микст-соревнованиях они заработали 20 тысяч долларов (около 10,7 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Чемпионы US Open среди смешанных дуэтов в нынешнем сезоне получат миллион долларов (около 538 миллионов тенге). Турнир рассчитан на два дня и завершится уже 20 августа, когда пройдут полуфиналы и финал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.