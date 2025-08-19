Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после повторения лучшего результата на турнире в США
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой десятое место в мировом рейтинге. В минувший уикенд спортсменка дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати. Казахстанка повторила свой лучший результат на данных соревнованиях и смогла заработать дополнительные рейтинговые очки.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла восемь строчек и теперь располагается на 54-м месте.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. На вторую позицию поднялась чемпионка турнира WTA 1000 в Цинциннати полька Ига Швентек. Замыкает тройку лучших американка Коко Гауфф.
