Ига Швентек стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Цинциннати и выиграла второй титул в сезоне

Польская теннисистка Ига Швентек стала чемпионкой турнира категории WTA 1000 в американском городе Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.
В финальном матче "тысячника" в США третья ракетка планеты из Польши обыграла восьмой номер мирового рейтинга, итальянскую теннисистку Жасмин Паолини.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой Швентек с итоговым счётом - 7:5, 6:4.
24-летняя полька выиграла свой второй титул в сезоне. В июле Швентек стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
Титул в Цинциннати стал для Швёнтек 24-м в карьере. Теннисистка завоевала 11 трофеев турниров категории WTA 1000.
Таким образом, после обновления мирового рейтинга представительница Польши обойдёт американку Кори Гауфф и станет второй ракеткой мира.
