Рыбакина сотворила камбэк и заработала десятки миллионов тенге

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. За победу она заработала больше 100 тыс. долларов, сообщает Sports.kz.

Рыбакина одержала победу над шестой ракеткой мира, американской теннисисткой Мэдисон Киз. Казахстанка победила в трех сетах — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Таким образом, Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира.

В рамках этого турнира казахстанка уже одолела мексиканку Ренату Сарасуа и бельгийку Элизе Мертенс.

По данным издания, за выход в четвертьфинал Елена заработала 106 900 долларов, то есть 57,5 млн тенге. Она также гарантировала себе 215 рейтинговых очков.

А общий призовой фонд турнира серии WTA 1000 в Цинциннати в этом году составляет 5,1 млн долларов (2,7 млрд тенге). Победительница заработает 752 275 долларов (405 млн тенге) и получит 1000 рейтинговых очков.

Напомним, ранее Рыбакина официально вернулась топ-10 мирового рейтинга - хорошее выступление на турнире в Монреале позволило ей подняться в мировом рейтинге на две строчки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.