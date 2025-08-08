Елена Рыбакина вернулась в топ-10 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина на прошедшем "тысячнике" в Монреале дошла до полуфинала. Это позволило спортсменке набрать дополнительные рейтинговые очки и улучшить свое положение. Рыбакина поднялась на две позиции и теперь занимает десятое место.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева сохранила 46-ю строчку. Лидером женского одиночного рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко. Следом за ней в топ-3 идут американка Коко Гауфф и полька Ига Швентек.

Наибольшего прогресса за отчетный период добилась 18-летняя канадка Виктория Мбоко, которая сенсационно выиграла турнир в Монреале. Данный успех позволил ей подняться на 61 позицию и занять 24-ю строчку, установив личный рекорд.

В парном рейтинге лидерство сохранила американка Тейлор Таунсенд. Лучшая из казахстанок Анна Данилина по-прежнему замыкает топ-10.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.