Александр Бублик опустился в мировом рейтинге после пропущенного "Мастерса"
Опубликовано:
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте обновила рейтинги в одиночном и парном разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик пропустил последний крупный старт — "Мастерс" в Торонто. После турнира спортсмен потерял две позиции и опустился на 27-ю строчку в рейтинге.
Ранее Бублик объяснил, почему снялся с соревнований в Канаде, а также с "Мастерса", который начался в американском Цинциннати.
Чемпион турнира в Торонто Бен Шелтон поднялся на одну позицию и стал шестым в рейтинге. Американец сместил титулованного серба Новака Джоковича, который теперь идет седьмым.
Лидерство в одиночном рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Следом в топ-3 идут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко потерял одну позицию и откатился на 102-ю строчку.
В парном разряде первое место по-прежнему делят сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич.
