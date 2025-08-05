"Я заслужил отдых": Александр Бублик объяснил причину снятия с "Мастерсов" в США и Канаде

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик рассказал, почему не сыграет в престижных турнирах в Цинциннати и Торонто, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Казахстанский теннисист на данный момент занимает 25-е место в мировом рейтинге. За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP 500 в Галле, ATP 250 в Гштааде и ATP 250 в Кицбюэле.

На старте второй хардовой части сезона Бублик отказался от участия в двух "Мастерсах", аргументируя это тем, что хочет полноценно отдохнуть.

"Я заслужил отдых, провести время вне корта, немного поездить по стране. Сергей Сергеевич Минаев сказал, что я купил себе отпуск. Я ушёл в оплачиваемый отпуск", — заявил первая ракетка Казахстана.

Ранее мы рассказывали, сколько призовых заработал Александр Бублик за чемпионские титулы в Швейцарии и Австрии.

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