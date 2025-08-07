Рыбакина проиграла 18-летней канадке и не смогла выйти в финал "тысячника" в Монреале
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не смогла выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, встретилась в полуфинале с канадкой Викторией Мбоко — 85-й ракеткой мира, которая попала в основную сетку благодаря wild card, то есть специальному допуску от организаторов.
Матч продлился максимальные три сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Мбоко одержала волевую победу со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:4).
Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. За это время Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь из 13 брейк-пойнтов.
Казахстанка повторила свое лучшее достижение на турнире в Монреале. Данный результат позволит ей заработать дополнительные рейтинговые очки и подняться на 11-ю позицию в рейтинге WTA.
Мбоко же выступит в финале домашнего "тысячника". Титул канадка оспорит с японкой Наоми Осака, которая в полуфинале обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:2, 7:6 (9:7).
