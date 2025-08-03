Определились чемпионы теннисного Кубка президента в Астане

В Астане завершился Кубок президента 2025 года — турнир серии "Челленджер" под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования прошли на хардовых кортах столицы Казахстана. В одиночной сетке участвовали 32 спортсмена, в парной — восемь дуэтов.

Чемпионом индивидуального турнира стал 18-летний норвежец Николай Будков Кьер — 187-й номер мирового рейтинга и вторая ракетка своей страны. В финале он со счетом 6:4, 6:3 обыграл итальянца Александра Бинду, который занимает 420-ю позицию в рейтинге ATP.

Для Будкова Кьера это вторая подряд победа на "Челленджерах". В конце июля он выиграл грунтовый турнир в финском Тампере.

В парном разряде триумфаторами Кубка президента в Астане стали японцы Таисэи Итикава и Кокоро Исомура. В финале они на чемпионском тай-брейке обыграли филиппинца Фрэнсиса Кейси Алькантару и южнокорейца Уй-Сон Пака со счетом 7:5, 2:6, 10-5.

Лучшими из казахстанцев в парной сетке стали Зангар Нурланулы и Григорий Ломакин, которые в разных дуэтах дошли до четвертьфинала. В одиночном разряде Нурланулы и Амир Омарханов вылетели уже в первом круге.

Призовой фонд "Челленджера" в Астане равен 60 тысячам долларов (около 32,5 миллиона тенге по нынешнему курсу).

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