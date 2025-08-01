Лучшая теннисистка Казахстана не смогла выйти в четвертьфинал престижного турнира в Канаде

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение во втором круге турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, замыкающая топ-10 в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях в Канаде в дуэте с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала на "Ролан Гаррос".

На стадии 1/8 финала турнира в Монреале казахстанско-сербский дуэт встречался с третьими сеяными американкой Тейлор Таунсенд и китаянкой Чжан Шуай.

Противостояние продлилось два часа и 11 минут и завершилось поражением Данилиной и Крунич на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет матча - 7:6 (7:5), 5:7, 4:10.

За это время казахстанка и сербка выполнили одну подачу навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов.

Таким образом, Анна и Александра не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Канаде.

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