Первая ракетка Казахстана успешно стартовала на престижном турнире в Канаде

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла во второй круг хардового турнира WTA 1000 в Монреале, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, замыкающая топ-10 в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях в Канаде в дуэте с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала на "Ролан Гаррос".

В первом круге турнира в Монреале теннисистки соперничали с австралийкой Дарьей Касаткиной и чешкой Линдой Носковой. Данилина и Крунич одержали победу со счетом 6:4, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты. За это время казахстанка и сербка выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча между Ириной Хромачевой (Россия) / Алдилой Сутджиади (Индонезия) и Тейлор Таунсенд (США) / Чжан Шуай (Китай), которые посеяны под третьим номером.

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