Теннисист Амир Омарханов впервые выиграл чемпионат Казахстана

17-летний теннисист Амир Омарханов стал победителем одиночного разряда взрослого чемпионата Казахстана 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Завершились одиночные финалы в мужской и женской сетке взрослого чемпионата Казахстана. В мужском финале сошлись карагандинец Амир Омарханов и воспитанник школы тенниса Темиртау Григорий Ломакин.

В решающем матче за золото первый сет остался за Омархановым со счетом - 6:1, а во второй партии Ломакин не смог продолжить игру из-за травмы спины.

Таким образом, Амир впервые стал чемпионом республиканского первенства.

Бронзовую медаль турнира завоевал Ислам Орынбасар, его соперник Тимур Мауленов не смог выйти на корт, также по причине травмы.

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