Елена Рыбакина вышла в полуфинал престижного турнира в столице США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала еще одну победу на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге и получившая третий номер посева, в четвертьфинале встретилась с полькой Магдаленой Фрех — 24-й ракеткой мира и пятой сеяной.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут, и победительница за это время выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из четырех брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.

В полуфинале Рыбакина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес — 36-й ракеткой мира. Матч запланирован на 26 июля.

До аналогичной стадии казахстанка дошла и в парном разряде. Однако ее дуэт с британкой Эммой Радукану при счете 1:4 снялся с матча против американки Тейлор Таунсенд и китаянки Чжан Шуай, которые посеяны под вторым номером. Отметим, что Радукану также пробилась в полуфинал одиночной сетки.

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