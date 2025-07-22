Елена Рыбакина сыграет за сборную Казахстана в финальном раунде чемпионата мира

Стал известен состав женской сборной Казахстана по теннису на матчи финального раунда командного чемпионата мира Кубок Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Финальный раунд турнира пройдет в китайском городе Шэньчжэне с 16 по 21 сентября. Сборная Казахстана в четвертьфинале сыграет против команды США.

Отечественную сборную представят 12-я ракетка мира Елена Рыбакина, 43-й номер мирового рейтинга Юлия Путинцева, 10-я ракетка планеты в парном разряде Анна Данилина, а также Зарина Дияс (269 WTA) и Жибек Куламбаева (292 WTA); капитан команды - Юрий Щукин.

От команды США выступят четвертый номер мирового рейтинга Джессика Пегула, восьмая и 11-я ракетки планеты Мэдисон Киз и Эмма Наварро соответственно, вторая ракетка мира в парном разряде Тейлор Таунсенд, а также Хейли Баптист (50 WTA); капитан команды - Линдси Дэвенпорт.

Матч между коллективами пройдет 18 сентября.

Казахстанские теннисистки в третий раз в своей истории сыграют в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг.

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