Лучший юниор казахстанского тенниса вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 18-е места в одиночном и парном рейтингах Международной федерации тенниса (ITF), продолжает борьбу на юниорском турнире Большого шлема в мужской парной сетке. Омарханов выступает в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым.

В среду они провели матч второго круга против россиянина Тимофея Дерепаско и итальянца Якопо Васами, которые получили второй номер посева. Омарханов и Плешивцев одержали победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

За время встречи казахстанец и россиянин выполнили четыре эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре из восьми брейк-пойнтов.

Соперниками Омарханова и Плешивцева по четвертьфиналу станут южноафриканец Коннор Дойгом и индиец Крииш Тьяги. Матч запланирован на четверг, 10 июля.

В среду же во втором круге юниорского Уимблдона сыграли еще двое казахстанцев. Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай встречались с британцем Оливером Бондингом и американцем Джаггером Личем, которые получили восьмой номер посева.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке. Нурланулы и Жалгасбай потерпели поражение со счетом 3:6, 6:4, 8-10.

Ранее в одиночной сетке юниорского Уимблдона Нурланулы и Омарханов, посеянный под 16-м номером, вылетели в первом круге. Среди девушек представительниц Казахстана не было.

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