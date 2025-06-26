Впервые в карьере казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграет в основной сетке "Уимблдона"

Представитель национальной сборной Казахстана по теннису Бейбит Жукаев одержал победу в квалификации на турнир категории Большого шлема "Уимблдон", передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, который занимает 251 строчку в мировом рейтинге встречался в решающем матче за выход в основную сетку "Уимблдона" с представителем Франции Лукой Павловичем - 239 ракеткой планеты.

Жукаев одержал волевую победу над французом с итоговым счетом в четырех сетах - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). 24-летний казахстанец впервые в своей карьере сыграет в основе турнира категории Большого шлема.

Помимо Бейбита в основной сетке "Уимблдона" в мужском разряде сыграют Александр Бублик и Александр Шевченко первая и вторая ракетки соответственно.

В женском одиночном разряде выступят лучшие теннисистки страны Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Перва ракетка Казахстана Анна Данилина сыграет в парном турнире.

Жеребьевка основной сетки предстоящих соревнований пройдет в пятницу.

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