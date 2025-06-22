Александр Бублик узнал хорошие новости после завоевания титула на престижном турнире в Германии

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик взлетит в мировом рейтинге после завоевания титула на турнире ATP 500 в немецком городе Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист в финале престижных соревнований в Германии одержал победу над 11-й ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым.

За победу на турнире Бублик получил 500 рейтинговых очков. На данный момент казахстанец занимает 45-е место в мировом рейтинге, но уже завтра после обновления списков он взлетит на 15 строчек и расположится на 30-й позиции одиночного топа ATP.

Напомним, на пути к поединку за титул казахстанец победил лучшего теннисиста планеты итальянца Янник Синнера.

Это вторая победа Александра в финале турнира в Галле. Ранее он становился победителем данных соревнований в 2023 году.

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