Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с первой ракеткой мира

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга травяного турнира категории WTA 500 в Берлине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 11-й ракетки мира из Казахстана была представительница Чехии Катерина Синякова, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге и пробилась в основную сетку через квалификацию.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой Рыбакиной с итоговым счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте один час и 44 минуты. За это время лучшая теннисистка Казахстана совершила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет против первой ракетки планеты белорусской теннисистки Арины Соболенко.

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