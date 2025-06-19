Астана и ЧМ-2027 по настольному теннису: шаг к спортивному прорыву Казахстана

В 2027 году Астана станет местом проведения одного из крупнейших событий в мире спорта: чемпионата мира по настольному теннису. Это решение, принятое Международной федерацией (ITTF), стало историческим для страны и свидетельствует о стремительном развитии этого вида спорта в Казахстане. NUR.KZ представляет материал о том, как наша страна выиграла право проведения турнира.

27 мая на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса в катарской Дохе стало известно, что Казахстан станет страной-хозяйкой мирового первенства.

Впервые за почти столетнюю историю турнир пройдет в Центральной Азии. Это признание не только спортивного потенциала Казахстана, но и вклада в развитие спорта на континенте.

"Конкурентами нашими были Франция, США, Бразилия и Китай. Китай изначально снял заявку, так как мы с одного континента. Бразилия в момент презентации снялась, и в первый раунд вышли Казахстан, Франция и США, затем в следующей стадии остались только Казахстан и Франция. В 2027 году во Франции будет 100 лет настольному теннису. Для них было очень символично провести этот чемпионат мира. Они очень серьезно подготовились к презентации. В их презентационном ролике на протяжении более семи-восьми минут выступал президент Франции Эммануэль Макрон, где призывал всех делегатов голосовать за Францию. Но все равно во втором раунде мы набрали 55 % голосов и тем самым одержали победу и получили право проведения чемпионата мира 2027 года", - рассказал в беседе с корреспондентом NUR.KZ генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак.

С каждым годом численность занимающихся настольным теннисом в стране растет, а казахстанская федерация получила признание как одна из наиболее динамично развивающихся в Азии. В стране построено более 12 центров настольного тенниса, активно приглашаются ведущие тренеры из Китая и Европы. Казахстан стал постоянным участником континентальных первенств, а национальный рейтинг спортсменов уверенно растёт. На данный момент решается вопрос с местом проведения турнира столь высокого уровня в Астане.

"На сегодняшний день у нас рассматривается несколько вариантов места проведения: легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan" или "Барыс Арена". В августе планируется инспекционный визит представителей Международной федерации настольного тенниса , где мы будем показывать спортивные объекты, которые должны соответствовать требованиям для чемпионата мира", - отмечает Пак.

Особого внимания заслуживают успехи казахстанских спортсменов на международной арене, для которых этот чемпионат мира станет домашним. Лидером национальной сборной уже долгое время является Кирилл Герасименко. На молодежном уровне большой потенциал у Алана Курмангалиева.

"За последний период результаты у национальной сборной Казахстана значительно улучшились. У нас появились семь мастеров спорта международного класса. Помимо этого, Кирилл Герасименко — участник трех Олимпийских игр и сейчас готовится к своей четвертой Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Из молодых спортсменов хотелось бы выделить мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, который является бронзовым призером молодежного чемпионата Азии и чемпионом мира в смешанном парном разряде среди молодежи.

У нас будет встреча в министерстве туризма и спорта на уровне нашего руководства, где мы будем озвучивать вопросы касательно учебно-тренировочных сборов, приглашения тренера-консультанта и спарринг-партнеров, сопровождения комплексно-научной группы, а также вопросы, связанные с фармакологией и витаминизацией", - подытожил Пак.

Отметим, хозяевами двух последующих чемпионатов мира выбрали японскую Фукуоку и бразильский Рио-де-Жанейро соответственно.

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