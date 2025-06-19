Астана и ЧМ-2027 по настольному теннису: шаг к спортивному прорыву Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      Астана и ЧМ-2027 по настольному теннису: шаг к спортивному прорыву Казахстана

      Опубликовано:

      Настольный теннис
      Настольный теннис. иллюстративное фото: Getty images

      В 2027 году Астана станет местом проведения одного из крупнейших событий в мире спорта: чемпионата мира по настольному теннису. Это решение, принятое Международной федерацией (ITTF), стало историческим для страны и свидетельствует о стремительном развитии этого вида спорта в Казахстане. NUR.KZ представляет материал о том, как наша страна выиграла право проведения турнира.

      27 мая на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса в катарской Дохе стало известно, что Казахстан станет страной-хозяйкой мирового первенства.

      Впервые за почти столетнюю историю турнир пройдет в Центральной Азии. Это признание не только спортивного потенциала Казахстана, но и вклада в развитие спорта на континенте.

      "Конкурентами нашими были Франция, США, Бразилия и Китай. Китай изначально снял заявку, так как мы с одного континента. Бразилия в момент презентации снялась, и в первый раунд вышли Казахстан, Франция и США, затем в следующей стадии остались только Казахстан и Франция. В 2027 году во Франции будет 100 лет настольному теннису. Для них было очень символично провести этот чемпионат мира. Они очень серьезно подготовились к презентации. В их презентационном ролике на протяжении более семи-восьми минут выступал президент Франции Эммануэль Макрон, где призывал всех делегатов голосовать за Францию. Но все равно во втором раунде мы набрали 55 % голосов и тем самым одержали победу и получили право проведения чемпионата мира 2027 года", - рассказал в беседе с корреспондентом NUR.KZ генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак.

      С каждым годом численность занимающихся настольным теннисом в стране растет, а казахстанская федерация получила признание как одна из наиболее динамично развивающихся в Азии. В стране построено более 12 центров настольного тенниса, активно приглашаются ведущие тренеры из Китая и Европы. Казахстан стал постоянным участником континентальных первенств, а национальный рейтинг спортсменов уверенно растёт. На данный момент решается вопрос с местом проведения турнира столь высокого уровня в Астане.

      "На сегодняшний день у нас рассматривается несколько вариантов места проведения: легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan" или "Барыс Арена". В августе планируется инспекционный визит представителей Международной федерации настольного тенниса , где мы будем показывать спортивные объекты, которые должны соответствовать требованиям для чемпионата мира", - отмечает Пак.

      Особого внимания заслуживают успехи казахстанских спортсменов на международной арене, для которых этот чемпионат мира станет домашним. Лидером национальной сборной уже долгое время является Кирилл Герасименко. На молодежном уровне большой потенциал у Алана Курмангалиева.

      "За последний период результаты у национальной сборной Казахстана значительно улучшились. У нас появились семь мастеров спорта международного класса. Помимо этого, Кирилл Герасименко участник трех Олимпийских игр и сейчас готовится к своей четвертой Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Из молодых спортсменов хотелось бы выделить мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, который является бронзовым призером молодежного чемпионата Азии и чемпионом мира в смешанном парном разряде среди молодежи.
      У нас будет встреча в министерстве туризма и спорта на уровне нашего руководства, где мы будем озвучивать вопросы касательно учебно-тренировочных сборов, приглашения тренера-консультанта и спарринг-партнеров, сопровождения комплексно-научной группы, а также вопросы, связанные с фармакологией и витаминизацией", - подытожил Пак.

      Отметим, хозяевами двух последующих чемпионатов мира выбрали японскую Фукуоку и бразильский Рио-де-Жанейро соответственно.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.