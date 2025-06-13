Рыбакина проиграла 86-й ракетке мира в четвертьфинале престижного турнира в Лондоне

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, получила на соревнованиях в столице Великобритании четвертый номер посева. Она автоматически вышла во второй круг, а затем одержала победу и вышла в четвертьфинал.

На данной стадии Рыбакина встретилась с немкой Татьяной Марией — 86-й ракеткой мира. Игра продлилась минимальные два сета, последний из которых завершился на тай-брейке. Представительница Германии одержала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4), реализовав первый же матчбол.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За это время Рыбакина выполнила девять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два из 12 брейк-пойнтов.

Мария в полуфинале встретится с американкой Мэдисон Киз, которая посеяна под вторым номером. Казахстанок же после вылета Рыбакиной в одиночной сетке турнира не осталось. В парном разряде продолжает борьбу Анна Данилина, выступающая в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир в Лондоне открыл травяной сезон. Благодаря выходу в четвертьфинал Рыбакина закрепится на 11-й строчке в мировом рейтинге.

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