Юлия Путинцева с поражения стартовала на турнире в Лондоне

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге турнира Queen’s Club Championships в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 27-е место в мировом рейтинге, по первому кругу турнира была 164-я ракетка планеты британка Хитер Уотсон, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.

Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Путинцевой с итоговым счетом 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на травяном корте 1 час 22 минуты. За это время Юлия совершила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге первого травяного турнира в сезоне Хитер Уотсон сыграет против первой ракетки Казахстана и четвертой сеяной на данных соревнованиях Елены Рыбакиной.

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