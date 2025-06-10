Юлия Путинцева с поражения стартовала на турнире в Лондоне
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Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге турнира Queen’s Club Championships в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской теннисистки, занимающей 27-е место в мировом рейтинге, по первому кругу турнира была 164-я ракетка планеты британка Хитер Уотсон, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.
Встреча продлилась два сета и завершилась поражением Путинцевой с итоговым счетом 4:6, 3:6.
Теннисистки провели на травяном корте 1 час 22 минуты. За это время Юлия совершила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге первого травяного турнира в сезоне Хитер Уотсон сыграет против первой ракетки Казахстана и четвертой сеяной на данных соревнованиях Елены Рыбакиной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2254038-yuliya-putinceva-s-porazheniya-startovala-na-turnire-v-londone/
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