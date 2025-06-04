Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В парной дисциплине казахстанка выступает вместе с сербкой Александрой Крунич. В четвертьфинале им противостояли первые сеянные турнира представительница Чехии Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд.

Матч завершился победой Данилиной и Крунич в максимальных трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на грунтовом корте 2 часа 30 минут.

В полуфинале казахстанско-сербский дуэт встретятся с тандемом представительницы Японии Эри Ходзуми и норвежки Ульрикке Эйкери.

Отметим, что на нынешнем "Ролан Гаррос" Данилина также выступала в смешанном парном разряде, но вместе с финном Харри Хелиоваарой вылетела во втором круге.

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