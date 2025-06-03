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Лучший казахстанский юниор потерпел второе поражение на "Ролан Гаррос"

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Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов окончательно завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее спортсмен вылетел в первом круге в одиночном разряде. Затем он стартовал в парной сетке вместе с испанцем Андресом Сантамартой Роигом. Их дуэт получил первый номер посева.

В стартовом круге Омарханов и Сантамарта Роиг встретились с аргентинцами Валентином Гараем и Данте Пагани. Матч завершился на чемпионском тай-брейке. Гарай и Пагани оказались сильнее с общим счетом 6:2, 2:6, 10:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Таким образом, Омарханов больше не выступит на нынешнем турнире. Теперь во всех разрядах на юниорском "Ролан Гаррос" 2025 года не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251968-luchshiy-kazahstanskiy-yunior-poterpel-vtoroe-porazhenie-na-rolan-garros/