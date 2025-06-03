Лучший казахстанский юниор потерпел второе поражение на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана среди юниоров Амир Омарханов окончательно завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее спортсмен вылетел в первом круге в одиночном разряде. Затем он стартовал в парной сетке вместе с испанцем Андресом Сантамартой Роигом. Их дуэт получил первый номер посева.

В стартовом круге Омарханов и Сантамарта Роиг встретились с аргентинцами Валентином Гараем и Данте Пагани. Матч завершился на чемпионском тай-брейке. Гарай и Пагани оказались сильнее с общим счетом 6:2, 2:6, 10:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Таким образом, Омарханов больше не выступит на нынешнем турнире. Теперь во всех разрядах на юниорском "Ролан Гаррос" 2025 года не осталось представителей Казахстана.

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