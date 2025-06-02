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Еще одна первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

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Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В соответствующей дисциплине спортсменка выступает вместе с сербкой Александрой Крунич. В третьем круге им противостояли американка Айша Мухаммад и нидерландка Деми Схурс, которые получили пятый номер посева.

Матч завершился победой Данилиной и Крунич в минимальных двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

В четвертьфинале казахстанка и сербка встретятся с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд, которые посеяны под первым номером.

Отметим, что на нынешнем "Ролан Гаррос" Данилина также выступала в смешанном парном разряде, но вместе с финном Харри Хелиоваарой вылетела во втором круге.

При этом спортсменка стала не первой представительницей Казахстана в четвертьфинале турнира. В понедельник этой стадии в мужском одиночном разряде достиг Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2251614-eshche-odna-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-rolan-garros/